Le riz togolais au cœur des ambitions nationales

Le Togo a célébré jeudi la Journée mondiale de l’alimentation.

Au-delà du symbole, cette journée a surtout été l’occasion de faire le point sur les efforts accomplis en faveur de la sécurité alimentaire et de réaffirmer l’engagement à éradiquer la faim d’ici à 2030.

Selon les données communiquées, le taux de couverture des besoins alimentaires est passé de 136 % en 2020 à 153 % en 2024, avec un excédent de 1 370 000 tonnes de produits vivriers. Dans le même temps, la prévalence de la sous-alimentation a chuté de 22,1 % à 12,8 %, et celle de la malnutrition aiguë est descendue à 5,7 %, contre 6,5 % quatre ans plus tôt.

Pour les autorités, ces résultats traduisent une volonté évidente de faire de l’agriculture un pilier du développement économique et social.

"L’objectif est de garantir une sécurité alimentaire basée sur la production nationale, tout en développant des chaînes de valeur autour de la transformation agroalimentaire", a souligné Konlani Dindiogue, représentant du ministre de la Souveraineté alimentaire.

Le gouvernement entend consolider ces acquis avec le Programme pour la Modernisation de l’Agriculture au Togo, récemment lancé. Il vise à transformer durablement les systèmes agroalimentaires, à renforcer leur résilience et à améliorer leur contribution à la croissance économique, à la création d’emplois et à l’inclusion sociale.

La foire dédiée au riz local organisée hier a permis de présenter cette filière encore structurellement déficitaire, mais stratégique pour atteindre la souveraineté alimentaire.

Le Togo, malgré les défis liés au climat et à la sécurité dans sa partie septentrionale, maintient le cap sur son ambition de “faim zéro à l’horizon 2030”, avec une approche centrée sur la production locale, l’innovation agricole et l’implication des communautés rurales.