La BIDC va financer six nouveaux centres de formation

La Banque d'Investissement et de Développement de la Cécéao (BIDC) a accordé un financement de 50 millions d’euros au Togo, destiné à renforcer l’enseignement technique et la formation professionnelle.

George Agyekum Donkor © DR

Des centres de formation seront construits à Agoènyivé, Tsévié, Tandjouaré, Kougnohou, Guérin-Kouka et Dagni Apeyémé.

Pour le président du Conseil d’administration de la BIDC, George Agyekum Donkor, cet appui traduit l’engagement fort de la banque à investir dans la jeunesse et le développement du capital humain.

Le montant total des financements de la Banque en faveur du Togo est de 362 millions de dollars.

