Une gestion municipale tournée vers l'inclusion

Certaines municipalités se sont distinguées par leur efficacité lors de la dernière mandature (2019-2025). C’est le cas de Golfe 1 dont les efforts ont été salués dans le domaine du développement local.

Une commune engagée, une distinction méritée © republicoftogo.com

La commune, située dans le Grand Lomé, figure parmi les lauréats du Prix d’Excellence du Leadership Local (PELL Afrique), une récompense décernée aux collectivités locales africaines ayant mis en œuvre des projets innovants et impactants pour leurs communautés.

Ce prix vient saluer la mise en œuvre du programme "Golfe 1 Emploi Solidaire", un projet phare de la municipalité qui vise à renforcer l’employabilité des jeunes, à soutenir financièrement les femmes vulnérables et à améliorer les conditions de vie des populations défavorisées.

Le projet a significativement impacté le quotidien de ses administrés, en s’inscrivant dans une dynamique de gouvernance locale inclusive, participative et orientée vers les résultats.

