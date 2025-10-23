Le pari agricole prend forme
L’agriculture togolaise connaît une évolution significative, portée par une politique nationale résolue en faveur de l’autosuffisance alimentaire.
Entre 2020 et 2024, le pays a enregistré une augmentation de plus de 12 % des superficies cultivables, un indicateur clé du regain d’intérêt pour le secteur agricole.
Selon les données communiquées jeudi par le ministère de l’Agriculture, les superficies cultivées sont passées de 2 195 038 hectares en 2020 à 2 462 995 en 2024, soit une progression de 12,21 %. Ce bond s’explique notamment par les efforts soutenus du gouvernement pour accompagner les agriculteurs, moderniser les techniques agricoles et sécuriser l’accès à la terre.
Les autorités, avec le soutien de partenaires techniques et financiers, a déployé plusieurs projets structurants dans les zones rurales pour stimuler la production. Ces initiatives visent à améliorer les rendements, renforcer les capacités des producteurs, et rendre les filières agricoles plus résilientes face aux chocs climatiques ou économiques.
Le dynamisme actuel du secteur est à la fois un levier économique et un pilier de souveraineté alimentaire.