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Le Togo mise sur Mission 300 pour combler le déficit énergétique

600 millions de personnes vivent encore sans électricité en Afrique subsaharienne, soit plus de 80 % des personnes privées d'électricité dans le monde. Face à ce constat, le gouvernement togolais a réaffirme son plein engagement dans l'initiative « Mission 300 ».

Le grand chantier électrique africain © republicoftogo.com

600 millions de personnes vivent encore sans électricité en Afrique subsaharienne, soit plus de 80 % des personnes privées d'électricité dans le monde. Face à ce constat, le gouvernement togolais a réaffirme son plein engagement dans l'initiative « Mission 300 ».

Lancée en 2024 par la Banque mondiale et la Banque africaine de développement (BAD), Mission 300 vise à raccorder 300 millions de personnes supplémentaires à l'électricité en Afrique subsaharienne d'ici 2030, avec un objectif ambitieux : diviser par deux le nombre de personnes privées d'électricité sur le continent.

L'enjeu dépasse le simple raccordement. Sans électricité fiable, un centre de santé peine à conserver ses vaccins ou à assurer des soins la nuit. Une école ne peut pas utiliser convenablement les outils numériques. Une petite entreprise dépend d'un groupe électrogène coûteux. Une exploitation agricole ne peut ni alimenter ses pompes, ni conserver ni transformer sa production sur place.

Pour y remédier, Mission 300 agit sur l'ensemble de la chaîne : production, transport, distribution, extension des réseaux, mini-réseaux, solutions solaires autonomes, systèmes de stockage, réformes sectorielles, performance des compagnies d'électricité et mobilisation des financements.

L'objectif n'est pas seulement de brancher des foyers, mais de garantir une électricité disponible, fiable et financièrement accessible. 

« L'ambition est de réduire de moitié, en quelques années, le nombre de personnes privées d'électricité en Afrique subsaharienne. C'est à cette condition que l'initiative pourra améliorer les services publics, soutenir les entreprises et favoriser la création d'emplois », souligne le ministère délégué chargé de l'Énergie.

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