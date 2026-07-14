Solaire, éolien, hydroélectricité : le Togo structure sa transition énergétique

Le Togo entend diversifier ses sources de production d'électricité et gagner ainsi en autonomie

Premier axe : encourager la production d'électricité solaire, hydroélectrique et éolienne, en ouvrant davantage le secteur aux investisseurs et aux producteurs indépendants. Le gouvernement a aussi mis en place un cadre facilitant l'accès au réseau électrique pour les producteurs d'énergie renouvelable, avec l'objectif d'augmenter progressivement la part du vert dans le mix énergétique national, sans compromettre la stabilité du réseau.

La transition passe aussi par une consommation plus rationnelle.

Les nouvelles constructions doivent désormais répondre à des exigences d'efficacité énergétique, tandis que le contrôle technique des installations se renforce, pour plus de sécurité et de performance.

Autre chantier : la tarification. Avec l'appui du Centre pour les Énergies Renouvelables et l'Efficacité Énergétique de la Cédéao (CEREEC), l'Autorité de Réglementation du Secteur de l'Électricité travaille sur des mécanismes de tarification destinés à donner plus de visibilité aux projets d'énergie verte.

À travers ces mesures, le Togo veut bâtir un cadre réglementaire attractif pour les investissements et l'innovation, et se donner les moyens de réussir sa transition énergétique face aux défis de sécurité énergétique et de changement climatique.