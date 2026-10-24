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Littoral : 6,8 millions d’euros pour la résilience des communautés côtières

Des sociétés coopératives simplifiées (SCOOPS), composées essentiellement de femmes, ont reçu à Zébé, dans la préfecture des Lacs, un lot d’équipements de transformation de la noix de coco.

Presses, fours, broyeuses : un coup de pouce aux coopératives de femmes © republicoftogo.com

Des sociétés coopératives simplifiées (SCOOPS), composées essentiellement de femmes, ont reçu à Zébé, dans la préfecture des Lacs, un lot d’équipements de transformation de la noix de coco.

Presses, broyeuses, concasseuses, fours, tonneaux et marmites : ces outils doivent réduire la pénibilité du travail, améliorer les conditions de production et mieux valoriser les produits dérivés du coco.

Le ministère de l’Environnement, qui coordonne le projet, y voit une nouvelle étape dans l’autonomisation économique et le développement de la filière coco.

Financé à hauteur de plus de 4,46 milliards de francs CFA, soit environ 6,8 millions d’euros, par le Fonds pour l’environnement mondial (FEM) via la FAO, le projet a été mis en œuvre en 2022 pour une durée de 4 ans.

Il vise à renforcer la résilience des communautés côtières face au changement climatique, en misant sur la préservation des écosystèmes et le développement de moyens de subsistance durables.

Au-delà du soutien aux groupements, le projet a formé jeunes et femmes à la vannerie, la poterie, la savonnerie et aux pratiques agricoles durables.

Il intervient dans huit préfectures de la région Maritime : Golfe, Agoè-Nyivé, Zio, Avé, Vo, Yoto, Lacs et Bas-Mono.

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