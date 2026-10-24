Un réseau rural plus accessible

Plus de 600 kilomètres de pistes rurales réhabilitées, des centaines de milliers de producteurs mieux reliés aux marchés, et une nouvelle enveloppe en vue.

Le directeur de l’Agence française de développement (AFD) au Togo, Benjamin Neumann, a dressé vendredi le bilan du Programme d’appui aux pistes rurales, cofinancé avec la Banque publique allemande de développement, KfW.

Dans les régions Centrale et de la Kara, la première phase du programme a déjà permis de réhabiliter 625 kilomètres de pistes. Près de 250 kilomètres supplémentaires sont en chantier.

À Blitta, dans la région Centrale, les travaux portent notamment sur un tronçon de 17 kilomètres reliant Samouré Kondji, Tchihé et Edjaré Kopé.

Ces pistes ont été choisies en priorité dans les bassins de production du coton et du café-cacao. Elles bénéficient à environ 275 000 producteurs de coton et 175 000 producteurs de café et de cacao.

Pour ces agriculteurs, les gains sont concrets : des coûts de transport réduits, un accès plus facile aux marchés pour écouler leurs récoltes, un approvisionnement simplifié en semences et un meilleur accès aux techniciens agricoles chargés de les conseiller.

L’AFD et la KfW comptent prolonger l’effort. « Nous espérons aboutir à un financement complémentaire d’environ 50 millions d’euros d’ici la fin de l’année 2026 », annonce Benjamin Neumann.

Ce programme s’inscrit dans un engagement de longue date en faveur des campagnes togolaises. Les deux institutions, avec l’Union européenne, avaient déjà cofinancé à hauteur de 52,3 millions d’euros un projet de réhabilitation des retenues collinaires, ces petits barrages qui stockent l’eau de pluie, dans les régions des Savanes, de la Kara et Centrale.

« Dans les zones rurales, où vit plus de la moitié de la population, désenclaver, c’est donner à chaque communauté les moyens d’accéder aux marchés, aux services de base et aux opportunités économiques. Chaque piste réhabilitée est un pas vers plus d’équité entre les territoires », résume Benjamin Neumann.