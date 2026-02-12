Vers des villes plus propres

Les pouvoirs publics ont annoncé l’implantation prochaine de stations de traitement de boues de vidange à Djagblé (Zio), Aképé (Avé) et Kati (Agou).

Un accord a déjà été conclu avec la société hongroise Pureco pour la construction de deux infrastructures à Aképé et Djagblé, situées respectivement au nord-ouest et au nord-est de Lomé. À Kati, une phase de collecte de données vient d’être lancée afin d’élaborer les plans directeurs d’assainissement et les études techniques et environnementales.

Ces stations sont cruciales pour lutter contre la pollution, protéger les nappes phréatiques et prévenir des maladies hydriques comme le choléra. Elles ouvrent aussi la voie à la valorisation des boues en compost ou en biogaz.