AIEA : le Togo rejoint l’organe décisionnel de l’énergie atomique

Le Togo a été élu vendredi au Conseil des Gouverneurs de l’Agence Internationale de l’Énergie Atomique (AIEA), à l’occasion de la 69ᵉ conférence générale qui s’est tenue à Vienne (Autriche), siège de l’Agence.

Le pays siègera aux côtés d’États tels que l’Arabie Saoudite, le Portugal, la Roumanie ou encore la Jordanie.

Le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussey, a salué cette élection et a adressé ses remerciements aux pays qui ont soutenu la candidature du Togo.

Le Conseil des Gouverneurs est l’un des deux principaux organes de décision de l’AIEA, aux côtés de la Conférence générale. Il est chargé de superviser les activités de l’Agence, d’examiner son budget, d’approuver les accords de garanties nucléaires et de faire des recommandations à l’Assemblée générale des Nations unies.

La présence du Togo dans cette instance lui permettra de participer directement aux décisions stratégiques mondiales sur l’énergie nucléaire et son utilisation à des fins pacifiques.

Créée en 1957 sous l’égide des Nations unies, l’AIEA a pour mission principale de promouvoir l’utilisation sûre, sécurisée et pacifique de l’énergie nucléaire. Elle intervient sur trois volets essentiels :

La sûreté nucléaire, en aidant les pays à mettre en place des normes et infrastructures garantissant la sécurité des installations.

La non-prolifération, en veillant à ce que les matières et technologies nucléaires ne soient pas utilisées à des fins militaires.

Les applications pacifiques, notamment dans la médecine (radiothérapie, imagerie médicale), l’agriculture (techniques nucléaires pour l’amélioration des cultures), la gestion de l’eau et la production d’énergie.

En intégrant le Conseil des Gouverneurs, Lomé dispose désormais d’une tribune internationale pour défendre ses intérêts et contribuer aux débats sur les enjeux mondiaux liés au nucléaire. Cette élection renforce aussi la crédibilité diplomatique du pays et traduit la reconnaissance de ses engagements en faveur de la coopération multilatérale.