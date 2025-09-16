Rubriques

Le Togo réaffirme son rôle moteur dans la promotion de la paix en Afrique

Le Togo s’apprête à devenir le carrefour des réflexions sur la stabilité du continent africain. Le 20 septembre prochain, la capitale abritera la deuxième édition de la Conférence Panafricaine pour la Paix et la Sécurité (COPPSE 2025).

Organisée sous l’égide du ministère de l’Administration territoriale, de la Décentralisation et de la Chefferie coutumière ainsi que du ministère des Droits de l’Homme, de la Formation à la citoyenneté et des Relations avec les institutions de la République, la rencontre coïncide avec la célébration de la Journée internationale de la paix.

La COPPSE 2025 se déroulera autour du thème :« Gouvernance, souveraineté et paix en Afrique : résister, reconstruire, réconcilier ».

Un sujet qui permettra d’examiner les défis sécuritaires auxquels le continent est confronté, tout en proposant des solutions novatrices pour bâtir une paix durable.

L’évènement réunira diplomates, représentants des ministères de la sécurité, universitaires, acteurs politiques et membres de la société civile, tous engagés dans la recherche d’une Afrique plus stable et résiliente.

Les participants échangeront sur :

  • La prévention des conflits et les stratégies d’alerte précoce ;
  • La coopération régionale pour la stabilité et la sécurité ;
  • Les actions en faveur du maintien de la paix dans les zones fragiles ;
  • Le rôle des jeunes et des femmes dans les processus de réconciliation.

En accueillant cette conférence, le Togo confirme son rôle de pays moteur des initiatives pour la paix en Afrique. Cette volonté s’inscrit dans la tradition diplomatique ancienne initiée par le président Gnassingbé Eyadema.

