De Lomé à Gaza

Un plan de paix présenté lundi par la Maison Blanche pour mettre fin à la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza prévoit l’inclusion d’une figure politique bien connue : Tony Blair, ancien Premier ministre britannique.

Il se verrait confier un rôle central dans la gouvernance intérimaire de l’enclave palestinienne.

Tony Blair a publié un communiqué qualifiant l’idée de Trump de « plan audacieux et intelligent ». L’ancien chef du gouvernement britannique a confirmé son soutien à l’initiative américaine et son engagement pour contribuer à la transition à Gaza.

Fin septembre, il s’était déjà rendu à Washington pour rencontrer Trump. Son institut, le Tony Blair Institute, affirme avoir multiplié les échanges sur la reconstruction de Gaza avec divers acteurs internationaux.

M. Blair est bien connu au Togo où il a conseillé les autorités sur les questions de développement. Il a notamment contribué à la formalisation du PND (Plan national de développement) et de la Feuille de route gouvernementale, via le Tony Blair Institute for Global Change.

Tony Blair a effectué de nombreux séjours au Togo dans le cadre de cette mission.