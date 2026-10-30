Faure Gnassingbé défend la souveraineté africaine
Le troisième sommet Russie-Afrique s’est achevé jeudi à Moscou. Lors de la séance plénière organisée au Kremlin, le président du Conseil, Faure Essozimna Gnassingbé, est intervenu aux côtés de Vladimir Poutine et de plusieurs dirigeants africains.
Le troisième sommet Russie-Afrique s’est achevé jeudi à Moscou. Lors de la séance plénière organisée au Kremlin, le président du Conseil, Faure Essozimna Gnassingbé, est intervenu aux côtés de Vladimir Poutine et de plusieurs dirigeants africains.
Il a défendu sa vision d’un partenariat équilibré, autour de trois piliers : la souveraineté, la paix et la transformation économique.
« La force d’un partenariat se mesure à ce qu’il permet de construire, à la liberté qu’il donne à chacun de choisir son avenir, à la paix qu’il contribue à préserver et aux perspectives qu’il ouvre pour les générations qui viennent », a-t-il déclaré.
Pour Faure Gnassingbé, la souveraineté est le socle de toute coopération. Elle suppose, pour les pays africains, de définir eux-mêmes leurs priorités et de « choisir librement » leurs partenaires, sur la base du respect mutuel. Il a également plaidé pour une plus grande place de l’Afrique dans les décisions internationales.
La paix, une affaire africaine
Sur la sécurité, M. Gnassingbé a insisté pour que la coopération réponde aux priorités fixées par les États africains et soutienne leurs propres initiatives de prévention et de règlement des crises. Au-delà des réponses militaires, il a rappelé le rôle des services publics, de l’emploi, du dialogue et de la médiation pour consolider durablement la paix.
Enfin, il a appelé à une coopération centrée sur les besoins concrets des Africains. « Nos populations attendent légitimement des résultats : une alimentation accessible, une énergie fiable, des emplois et des perspectives pour leurs enfants », a-t-il souligné, citant l’agriculture, l’énergie, les infrastructures, la transformation locale des ressources, ainsi que la science et la formation comme leviers prioritaires.