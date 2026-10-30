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Faure Gnassingbé défend la souveraineté africaine

Le troisième sommet Russie-Afrique s’est achevé jeudi à Moscou. Lors de la séance plénière organisée au Kremlin, le président du Conseil, Faure Essozimna Gnassingbé, est intervenu aux côtés de Vladimir Poutine et de plusieurs dirigeants africains.

Photo de famille à l'issue du sommet de Moscou © RIA NOVOSTI

Le troisième sommet Russie-Afrique s’est achevé jeudi à Moscou. Lors de la séance plénière organisée au Kremlin, le président du Conseil, Faure Essozimna Gnassingbé, est intervenu aux côtés de Vladimir Poutine et de plusieurs dirigeants africains.

Il a défendu sa vision d’un partenariat équilibré, autour de trois piliers : la souveraineté, la paix et la transformation économique.

« La force d’un partenariat se mesure à ce qu’il permet de construire, à la liberté qu’il donne à chacun de choisir son avenir, à la paix qu’il contribue à préserver et aux perspectives qu’il ouvre pour les générations qui viennent », a-t-il déclaré.

Pour Faure Gnassingbé, la souveraineté est le socle de toute coopération. Elle suppose, pour les pays africains, de définir eux-mêmes leurs priorités et de « choisir librement » leurs partenaires, sur la base du respect mutuel. Il a également plaidé pour une plus grande place de l’Afrique dans les décisions internationales.

La paix, une affaire africaine

Sur la sécurité, M. Gnassingbé a insisté pour que la coopération réponde aux priorités fixées par les États africains et soutienne leurs propres initiatives de prévention et de règlement des crises. Au-delà des réponses militaires, il a rappelé le rôle des services publics, de l’emploi, du dialogue et de la médiation pour consolider durablement la paix.

Enfin, il a appelé à une coopération centrée sur les besoins concrets des Africains. « Nos populations attendent légitimement des résultats : une alimentation accessible, une énergie fiable, des emplois et des perspectives pour leurs enfants », a-t-il souligné, citant l’agriculture, l’énergie, les infrastructures, la transformation locale des ressources, ainsi que la science et la formation comme leviers prioritaires.

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