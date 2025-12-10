Rubriques

L’Afrique réclame deux sièges permanents au Conseil de sécurité

Les travaux du 9e Congrès panafricain se poursuivent à Lomé, où les participants se répartissent en commissions pour examiner plusieurs dossiers majeurs. La réforme des institutions multilatérales figure parmi les thèmes les plus débattus.

Pour les experts réunis, l’ordre mondial né après 1945 présente une “malformation congénitale”. Ils rappellent que l’Afrique représente plus d’un quart des États membres des Nations unies, sans pour autant disposer d’un poids politique proportionnel dans les grandes instances.

La revendication portée à Lomé est nette : obtenir deux sièges permanents africains, avec droit de veto, au Conseil de sécurité de l’ONU.
Selon les intervenants, une gouvernance mondiale crédible ne peut plus ignorer la démographie du continent, son rôle géopolitique croissant et sa contribution à la stabilité internationale.

Racisme et héritage de Durban

Une autre commission se penche sur les enjeux liés au racisme et sur l’application de la Déclaration de Durban. Les participants saluent la reconnaissance de la traite négrière comme crime contre l’humanité, une avancée historique.

Ils notent toutefois que le texte ne prévoit aucune réparation financière obligatoire, un point qui continue de susciter des débats vifs au sein des États africains et de la diaspora.
Pour plusieurs délégués, cette absence limite la portée symbolique et politique du processus de Durban.

Les conclusions des différentes commissions seront rassemblées dans un document final présenté en plénière. À Lomé, les attentes sont fortes. Les participants espèrent que ce congrès contribuera à renforcer la position africaine dans les discussions internationales et à ouvrir la voie à une réforme plus équitable du système multilatéral

