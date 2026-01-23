La suspension de RFI et France 24 par les autorités de régulation des médias a nourri les spéculations sur un éventuel refroidissement des relations entre Lomé et Paris.

Des rumeurs démenties ce vendredi par Augustin Favereau, ambassadeur de France au Togo.

« La relation entre la France et le Togo est toujours bonne. Il n’y a aucun changement », a-t-il affirmé, soulignant que ces médias, bien qu'étant de droit public, sont éditorialement indépendants et que leur suspension relève d’un désaccord strictement local avec le régulateur togolais.

Il a toutefois exprimé le souhait d’un retour de ces chaînes dans le paysage médiatique togolais, au nom de la liberté de la presse et du droit à l’information.

Une indépendance mise en question en France

Si à l’international ces médias se présentent comme indépendants, leur positionnement clairement ancré à gauche alimente depuis des années les critiques en France, y compris au sein des institutions.

France Médias Monde, maison mère de RFI et France 24, comme Radio France ou France Télévisions, est souvent accusée d’un traitement biaisé de l’information, avec une couverture politique jugée déséquilibrée par de nombreux citoyens et responsables politiques, notamment à droite.

Ce contexte explique en partie la méfiance ou les décisions de régulation prises à l’étranger, où l’image de neutralité de ces chaînes est de plus en plus remise en cause.

Malgré cela, M. Favereau a réaffirmé l’attachement de la France au dialogue permanent avec le Togo, y compris sur des sujets sensibles.»