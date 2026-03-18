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La diplomatie togolaise investit WhatsApp

À l'heure où WhatsApp s'impose comme l'un des principaux canaux d'information dans le monde, le ministère des Affaires étrangères a décidé de lancer sa chaîne

La politique étrangère sur votre téléphone © republicoftogo.com

À l'heure où WhatsApp s'impose comme l'un des principaux canaux d'information dans le monde, le ministère des Affaires étrangères a décidé de lancer sa chaîne.

Avec plus de 2 milliards d'utilisateurs actifs dans le monde et une pénétration massive sur le continent africain, WhatsApp est devenu bien plus qu'une simple messagerie. C'est aujourd'hui un véritable média de masse, instantané, accessible et personnel, que les institutions publiques, les médias et les organisations internationales investissent massivement pour toucher leurs audiences là où elles se trouvent.

La chaîne Diplomatie Togolaise permettra aux abonnés de suivre en temps réel les actualités de politique étrangère, les avancées en matière d'intégration africaine, les initiatives en faveur des Togolais de l'extérieur ainsi que les temps forts et informations importantes de la diplomatie nationale.

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