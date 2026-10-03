Moscou mise sur l'économie

Moscou accueillera les 28 et 29 octobre le troisième sommet Russie-Afrique, après Sotchi en 2019 et Saint-Pétersbourg en 2023.

Les autorités russes affirment que plus de 30 pays africains ont déjà confirmé leur présence. Aucune liste officielle de chefs d'État n'a été publiée par le Kremlin. Le dirigeant de la transition malienne, Assimi Goïta, a toutefois fait savoir qu'il comptait s'y rendre, selon l'ambassade de Russie à Bamako.

Le 28 octobre, un forum économique et humanitaire sera suivi d'une réception officielle au Kremlin. Le 29, une séance plénière réunira Vladimir Poutine et le président en exercice de l'Union africaine, Évariste Ndayishimiye. Elle doit déboucher sur une déclaration politique, un plan d'action 2027-2029 et un texte inédit sur l'usage civil de l'intelligence artificielle, selon le média Diplomatika.

Moscou veut donner à cette édition un contenu économique plus dense : commerce, énergie, sécurité, investissements dans les infrastructures. Les échanges entre la Russie et l'Afrique ont atteint environ 27,7 milliards de dollars en 2025, selon l'Institut d'Afrique de l'Académie des sciences de Russie. C'est bien moins que les volumes de la Chine, de l'Union européenne ou des États-Unis. Ces puissances, tout comme la Turquie, ont toutes leurs propres sommets avec le continent, et la Russie cherche à y conforter sa place.

Les sceptiques rappellent que les engagements des sommets précédents n'ont pas toujours été tenus.

Pour le Togo, ce rendez-vous suit de près la première session de la Commission mixte, tenue à Lomé du 29 septembre au 1er octobre. Cette rencontre avait identifié une dizaine de projets d'accords à finaliser, de l'énergie à l’éducation.

Une délégation officielle togolaise se rendra à Moscou. On ignore pour le moment si le président du Conseil, Faure Gnassingbé, fera le déplacement.