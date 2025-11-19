Poutine reçoit Faure Gnassingbé à Moscou

Le président russe Vladimir Poutine reçoit ce mercredi Faure Gnassingbé au Kremlin pour une rencontre centrée sur le développement des relations bilatérales.

Les deux dirigeants tiendront un entretien en tête-à-tête, avec pour objectif de renforcer la coopération dans plusieurs domaines clés : diplomatie, commerce, agriculture, énergie, sécurité alimentaire, formation et économie.

La Russie poursuit son offensive diplomatique en Afrique, où elle accroît son influence dans de nombreux États tels que l’Angola, la Centrafrique, la Guinée équatoriale, la Libye, Madagascar, le Mali, le Niger, le Burkina Faso ou encore le Mozambique. Une dynamique observée avec inquiétude par plusieurs pays européens et par les États-Unis.

Les relations économiques entre Moscou et Lomé reposent notamment sur les exportations russes de céréales ainsi que sur la fourniture d’engrais, un secteur dans lequel la Russie joue un rôle mondial majeur. Moscou est en effet le deuxième producteur mondial de fertilisants derrière la Chine, et le premier exportateur au niveau international – un élément central pour un pays agricole comme le Togo, qui cherche à renforcer sa productivité et sa sécurité alimentaire.