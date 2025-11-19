Rubriques

Poutine reçoit Faure Gnassingbé à Moscou

Le président russe Vladimir Poutine reçoit ce mercredi Faure Gnassingbé au Kremlin pour une rencontre centrée sur le développement des relations bilatérales.

Vladimir Poutine © Tass

Les deux dirigeants tiendront un entretien en tête-à-tête, avec pour objectif de renforcer la coopération dans plusieurs domaines clés : diplomatie, commerce, agriculture, énergie, sécurité alimentaire, formation et économie.

La Russie poursuit son offensive diplomatique en Afrique, où elle accroît son influence dans de nombreux États tels que l’Angola, la Centrafrique, la Guinée équatoriale, la Libye, Madagascar, le Mali, le Niger, le Burkina Faso ou encore le Mozambique. Une dynamique observée avec inquiétude par plusieurs pays européens et par les États-Unis.

Les relations économiques entre Moscou et Lomé reposent notamment sur les exportations russes de céréales ainsi que sur la fourniture d’engrais, un secteur dans lequel la Russie joue un rôle mondial majeur. Moscou est en effet le deuxième producteur mondial de fertilisants derrière la Chine, et le premier exportateur au niveau international – un élément central pour un pays agricole comme le Togo, qui cherche à renforcer sa productivité et sa sécurité alimentaire.

Un pas de plus vers la paix en République Démocratique du Congo. Le gouvernement congolais et le mouvement rebelle M23 ont signé, samedi à Doha, un accord-cadre visant à mettre fin aux combats meurtriers dans l’est du pays, qui ont déjà fait des milliers de morts et provoqué le déplacement de centaines de milliers de civils depuis le début de l’année.

