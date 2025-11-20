Rubriques

Russie-Togo : ouverture de représentations diplomatiques

La Russie et le Togo ont annoncé mercredi l’ouverture, dès l’année prochaine, d’ambassades dans leurs deux capitales, marquant un tournant dans leurs relations bilatérales. Cette décision intervient alors que Moscou poursuit son effort d’expansion diplomatique, économique et sécuritaire sur le continent africain.

Lors de son entretien à Moscou avec le président du Conseil togolais Faure Gnassingbé, le président russe Vladimir Poutine a souligné le caractère historique de cette avancée diplomatique.
« Cette année, nous avons célébré 65 ans de relations diplomatiques. Étonnamment, nous n’avions toujours pas ouvert d’ambassades. Mais nous nous sommes finalement accordés : dès l’an prochain, nous ouvrirons des représentations dans les deux pays », a déclaré le chef du Kremlin.

Depuis le lancement de son offensive en Ukraine, Moscou multiplie les partenariats politiques, économiques et militaires en Afrique, profitant du recul de l’influence occidentale.

Le Togo fait partie des pays ayant renforcé leur coopération avec la Russie, notamment à travers un accord militaire signé plus tôt cette année.

Lors de la rencontre, Faure Gnassingbé a remercié Moscou pour son soutien dans le domaine de la formation :
Il a salué les bourses russes accordées aux étudiants togolais, espérant que l’ouverture des ambassades permettra d’élargir les échanges éducatifs.

Le Togo est confronté depuis 2021 à une montée des attaques jihadistes venues du Sahel.

Au moins 60 civils et soldats ont été tués cette année dans des opérations menées par des groupes armés opérant depuis le Burkina Faso voisin.

Face au recul du dispositif militaire français dans la région, plusieurs pays sahéliens - Mali, Niger, Burkina Faso - se sont tournés vers Moscou, qui a renforcé son implication par l’envoi de soldats et la signature d’un mémorandum de défense en août avec les juntes militaires au pouvoir.

Selon les médias d’État russes, des éléments militaires russes seraient aujourd’hui actifs dans six pays africains, témoignant du repositionnement géostratégique du Kremlin sur le continent.

En parallèle de ses efforts sécuritaires, M. Gnassingbé cherche à renforcer son rôle de médiateur régional, notamment dans le conflit opposant le Rwanda et la RDC, où Lomé s’est proposé comme plateforme diplomatique.

L’ouverture prochaine des ambassades marque une étape symbolique et stratégique dans la relation russo-togolaise, donnant un cadre institutionnel renforcé à une coopération croissante en matière de diplomatie, de sécurité, d’éducation et d’économie.

