Une alliance au cœur des nouvelles reconfigurations mondiales

La visite de travail du président du Conseil togolais, Faure Gnassingbé, à Moscou les 18 et 19 novembre marque une étape décisive dans l’évolution des relations entre la Russie et l’Afrique de l’Ouest, estime le site spécialisé ‘Russia's Pivot to Asia’.

Bien plus qu’un échange diplomatique, cette rencontre avec le président Vladimir Poutine traduit la volonté commune de bâtir un partenariat fondé sur la confiance stratégique, la coopération économique et une vision partagée d’un ordre international plus équilibré.

Pour Moscou, le Togo apparaît comme un point d’entrée clé en Afrique de l’Ouest et un partenaire stable au cœur des marchés eurasiens et africains.

Pour Lomé, la Russie se présente comme un acteur capable d’apporter sécurité, soutien industriel et projets structurants sans conditionnalités politiques.

Les discussions ont confirmé la volonté des deux pays d’intensifier leur coopération en matière de sécurité.

L’économie, l’énergie, le transport, l’agriculture et les infrastructures ont également été évoqués.

L’annonce de l’ouverture des ambassades en 2026 devrait accélérer le volume des échanges commerciaux, encore modeste mais en pleine progression, notamment dans les engrais, les céréales et les produits industriels.

Le port autonome de Lomé, véritable hub régional et porte d’entrée du Sahel, occupe une place centrale dans ces ambitions, alors que la Russie renforce sa présence économique sur le continent.

La signature récente d’un accord de coopération militaire fournit au Togo un appui accru pour la formation, la lutte contre le terrorisme et la protection des frontières. Elle reflète également l’intérêt croissant de plusieurs pays africains pour des partenariats sécuritaires alternatifs, jugés plus pragmatiques.

La hausse spectaculaire du nombre de bourses d’études russes accordées aux étudiants togolais renforce un pilier essentiel de cette relation : la formation d’une nouvelle génération de cadres et de spécialistes.

En parallèle, la Russie poursuit l’élargissement rapide de sa présence diplomatique en Afrique, avec l’ouverture annoncée d’ambassades au Togo, au Liberia, en Gambie et aux Comores.

Dans un contexte de recomposition mondiale, le rapprochement entre Moscou et Lomé illustre l’émergence de relations internationales plus variées. Le Togo entend diversifier ses alliés, tandis que Moscou consolide son ancrage sur un continent devenu central dans les équilibres économiques et géopolitiques.