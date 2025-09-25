En marge de la 80ᵉ Assemblée générale des Nations unies à New York, le ministre togolais des Affaires étrangères a co-présidé mercredi un événement parallèle aux côtés du président de la Commission de l’Union africaine, ainsi que de ses homologues de l’Angola et du Ghana.

L’initiative avait pour thème : « Les Nations unies, 80 ans après : accélérer l’agenda de réforme et renforcer la dynamique en faveur de la justice et des réparations ».

Cette rencontre a permis aux participants d’échanger sur la nécessité d’adapter l’ONU aux défis contemporains, de donner une voix plus forte à l’Afrique au sein du système multilatéral, et de réaffirmer l’importance de la justice internationale et des réparations dans la consolidation d’un ordre mondial plus équitable.

Pour Lomé, cette participation active illustre l’engagement du Togo en faveur d’une réforme globale et inclusive des Nations unies et de la promotion d’un multilatéralisme fondé sur l’équité et la solidarité.

M Dussey a également rencontré la Secrétaire générale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo.

Les discussions ont porté sur la situation politique régionale et sur le rôle constructif du Togo dans la promotion de la paix et de la stabilité sur le continent africain, ainsi que dans la dynamique de la Francophonie.

Les deux responsables ont également abordé les prochaines grandes échéances de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), en particulier la conférence ministérielle de la Francophonie, prévue en novembre prochain.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du renforcement du dialogue politique entre Lomé et l’OIF, et souligne l’importance de la contribution De Lomé aux initiatives francophones en faveur de la coopération, de la solidarité et du développement durable.

Enfin, le chef de la diplomatie togolaise a signé un accord réciproque d’exemption de visa avec son homologue du Kazakhstan, Murat Nurtleu.

Cet accord concerne les détenteurs de passeports diplomatiques et de service des deux pays. Il marque une étape dans le renforcement des liens d’amitié entre Lomé et Astana et traduit leur attachement commun aux principes du non-alignement et à la promotion de la paix sur la scène internationale.