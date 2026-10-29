Unité allemande : Berlin réaffirme son amitié avec le Togo

L’ambassadeur d’Allemagne, Stefan Anton Messerer, a célébré mercredi soir, en léger différé, la Fête de l’Unité allemande, en présence notamment du ministre de l’Administration territoriale, Hodabalo Awaté. L’occasion de réaffirmer l’engagement de Berlin aux côtés du Togo.

Chaque année, le 3 octobre, l’Allemagne commémore sa réunification. Ce jour-là, en 1990, moins d’un an après la chute du mur de Berlin, la République démocratique allemande (RDA), sous influence soviétique, a rejoint la République fédérale d’Allemagne (RFA), mettant fin à plus de quatre décennies de division du pays héritée de la Seconde Guerre mondiale.

Pour le diplomate, cette date symbolise « la victoire de la liberté sur l’oppression et de l’unité sur la division ». Elle rappelle aussi que l’unité, la liberté et la paix sont des biens précieux qu’il faut protéger chaque jour.

Un partenaire « prévisible et fiable »

« L’Allemagne reste fidèle à ses principes et aux côtés des pays amis. Nous demeurons un partenaire prévisible et fiable », a assuré Stefan Anton Messerer.

Il a rappelé les nouveaux engagements annoncés à l’issue des récentes consultations intergouvernementales : une enveloppe de 39 millions d’euros. La coopération sera renforcée dans le développement économique, l’agriculture, la paix et la cohésion sociale, la santé, la protection sociale et l’énergie.

« C’est cette culture d’échange respectueux et constructif qui rend notre partenariat si résilient. Ensemble, nous pouvons naviguer en toute sécurité, même dans des eaux parfois agitées », a-t-il conclu.