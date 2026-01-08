1800 emplois en perspective avec deux nouvelles usines textiles

La Plateforme industrielle d'Adetikopé (PIA), située à 30km de Lomé, continue d'attirer les investisseurs.

Novarea Textile (Bénin) et Togo Apparel Source, deux entreprises du secteur de l'habillement, viennent de s'y implanter.

La PIA constitue le fer de lance de la politique d'industrialisation du Togo. Dotée d'infrastructures modernes, elle offre aux investisseurs un package attractif : allègements fiscaux, facilités logistiques et connexion directe au Port autonome de Lomé, facilitant l'importation de matières premières et l'exportation de produits finis.

Cette zone franche vise à transformer le Togo en hub industriel régional, capable de répondre aux standards internationaux et de tirer profit des opportunités offertes par la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).

L'arrivée de Novarea Textile et Togo Apparel Source s'inscrit dans la stratégie gouvernementale de valorisation des matières premières locales, notamment le coton. Avec un démarrage prévu d'ici fin mars 2026, ces deux unités devraient créer 1800 emplois directs, essentiellement destinés aux jeunes.

Cette dynamique confirme l'attractivité croissante de la PIA.