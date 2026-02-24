Urbanisation et transition énergétique

Rubriques

La deuxième édition des BOAD Development Days se tiendra les 11 et 12 juin à Lomé, autour du thème : « Bâtir l’avenir de l’UEMOA : financer un habitat durable, inclusif et moteur de souveraineté énergétique ».

La deuxième édition des BOAD Development Days se tiendra les 11 et 12 juin à Lomé, autour du thème : « Bâtir l’avenir de l’UEMOA : financer un habitat durable, inclusif et moteur de souveraineté énergétique ».

Organisée par la Banque ouest africaine de développement (BOAD), la rencontre vise à faire émerger des solutions concrètes pour promouvoir un logement accessible, résilient et énergétiquement performant dans les pays de l’Union.

Les échanges porteront notamment sur les mécanismes innovants de financement, les instruments de finance verte et les partenariats public-privé. Les participants aborderont également les réponses à apporter aux défis liés à l’urbanisation rapide et à la transition énergétique dans la région.

Pour la BOAD, ces journées illustrent son engagement en faveur de la mobilisation de ressources au service du développement durable en Afrique de l’Ouest.

Institution financière de développement commune aux huit États membres de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), la BOAD a pour mission de financer des projets structurants dans les secteurs des infrastructures, de l’énergie, de l’agriculture, de l’habitat et du secteur privé, afin de favoriser l’intégration régionale et une croissance durable.

