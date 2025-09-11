Rubriques

A Lomé, l’Afrique trace sa feuille de route maritime

La deuxième édition du Maritimafrica Week s’est ouverte mercredi à Lomé.

Cette rencontre, organisée du 10 au 12 septembre, réunit décideurs, experts et partenaires pour réfléchir au potentiel de l’économie bleue, considérée comme un levier majeur de croissance durable pour le continent.

« L’avenir de l’Afrique passe par une meilleure valorisation de ses espaces maritimes et côtiers. L’économie bleue ne connaît pas de frontières », a déclaré Ismael Kodjo Komi, directeur de cabinet du ministre de l’Economie maritime, appelant à une solidarité régionale et à des partenariats internationaux.

Les discussions portent sur la sécurité maritime, la protection des écosystèmes marins, la performance portuaire et l’intégration économique africaine.

Avec son littoral de 150 km, son port autonome classé parmi les premiers d’Afrique et une pêche qui représente 4,5 % du PIB, le pays entend faire de l’économie bleue un moteur stratégique de développement, soutenu par un plan de 205 milliards F.CFA sur cinq ans.

