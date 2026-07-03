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Tengué prend les commandes du PAL

Après 21 années à la tête du Port autonome de Lomé (PAL) Joseph Fogan Adégnon cède son fauteuil à Édem Kokou Tengué, le ministre délégué chargé de l'Economie maritime.

Édem Kokou Tengué © republicoftogo.com

Après 21 années à la tête du Port autonome de Lomé (PAL) Joseph Fogan Adégnon cède son fauteuil à Édem Kokou Tengué, le ministre délégué chargé de l'Economie maritime.

Expert-comptable de formation, Tengué connaît le monde maritime de l'intérieur.

Il a notamment dirigé Maersk Togo, filiale du géant mondial du transport maritime, avant de rejoindre les hautes sphères de l'administration. Son double profil,  homme de chiffres et acteur chevronné du secteur portuaire, en fait un choix cohérent pour piloter un port qui ambitionne de consolider son statut de hub logistique régional de référence en Afrique de l'Ouest.

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