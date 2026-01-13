Le taux d’inflation s’est établi à 0,4 % à fin décembre 2025, selon les données publiées par l’Institut national de la statistique et des sciences économiques et démographiques (INSEED). Ce niveau marque une baisse significative de 2,5 points par rapport à la même période en 2024, où l’inflation atteignait 2,9 %.

Cette évolution confirme la tendance baissière des prix à la consommation observée sur le marché togolais au cours de l’année 2025.

Elle traduit un certain apaisement des tensions inflationnistes qui avaient pesé sur le pouvoir d’achat des ménages ces dernières années.

La baisse annuelle est principalement portée par le recul de 2,0 % des prix des produits alimentaires et des boissons non alcoolisées. Cette catégorie, qui occupe une place importante dans le budget des ménages, a contribué à alléger le panier de la ménagère et à contenir le coût de la vie pour une large partie de la population.

Cependant, cette dynamique positive est atténuée par une hausse marquée des prix dans certains secteurs clés. Les coûts liés au logement, à l’eau, à l’électricité, au gaz et aux autres combustibles ont enregistré une augmentation de 9,4 % sur un an, créant un contraste notable sur le marché. Cette progression continue de peser sur les finances des ménages, dans un contexte économique déjà jugé difficile.

Selon les autorités, la poursuite de la baisse s’explique en grande partie par le contrôle permanent des prix exercé par les services en charge du commerce. Ces derniers veillent particulièrement à la stabilité des prix des produits alimentaires, afin de limiter les pratiques spéculatives et prévenir d’éventuels abus de la part des commerçants.

Si cette évolution constitue un signal encourageant pour la stabilité macroéconomique du pays, les disparités sectorielles observées rappellent toutefois la nécessité de mesures ciblées, notamment dans les secteurs de l’énergie et du logement, afin d’assurer une amélioration durable du pouvoir d’achat des ménages togolais.