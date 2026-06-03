Appui aux TPME

Le gouvernement lance le ‘Projet d'accompagnement des jeunes entrepreneurs sur les chaînes de valeur créatrices d’emplois' (PAJEC), mis en œuvre avec l'appui de la Banque africaine de développement (BAD).

Coordonné par l'Agence de développement des TPME, le programme cible prioritairement l'agrobusiness, le transport et la logistique, et propose un accompagnement à double volet : un mécanisme de financement innovant intégrant des facilités de préfinancement et de post-financement, ainsi qu'un appui technique en gestion d'entreprise, marketing et intégration des nouvelles technologies.

Une cinquantaine de TPME à fort potentiel de croissance devraient prochainement bénéficier de ce dispositif, dont l'objectif est de renforcer leur compétitivité, d'améliorer leur insertion dans les chaînes de valeur nationales et régionales, et de favoriser la création d'emplois durables.

Le montant des financements accordés n’a pas été communiqué.