Arise se développe dans l'activité portuaire

Arise Ports and Logistics, est devenu membre de l'Association de Gestion Portuaire de l'Afrique de l'Ouest et du Centre (AGPAOC).

Créée en octobre 1972 sous les auspices de la Commission économique pour l'Afrique, cette association compte plus de 40 membres. Elle a pour mission d'améliorer et de développer les activités portuaires en Afrique et de promouvoir la coopération et la croissance socio-économique de la sous-région en s'appuyant sur des opérations portuaires respectueuses de l'environnement.

Arise Ports & Logistics se décrit comme un développeur d'écosystèmes industriels.

Le portefeuille comprend 3 actifs portuaires au Gabon et en Côte d'Ivoire.

Le Groupe Arise crée des parc industriel dans la région. Au Togo, il est à la tête de la PIA, la Plateforme industrielle d’Adétikopé dont la vocation est d’accueillir des usines de transformation agroalimentaire et textile.