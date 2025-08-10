Le Togo en quête de 30 milliards de Fcfa

Le Trésor public togolais s’apprête à lancer, ce lundi, une nouvelle émission de Bons Assimilables du Trésor (BAT) sur le Marché financier régional de l’UEMOA.

L’objectif est de mobiliser 30 milliards de Fcfa auprès des investisseurs de la sous-région.

Les BAT sont considérés comme très sûrs, favorisant la confiance des investisseurs. Les précédentes émissions ont montré une forte demande, parfois supérieure à l’offre mise sur le marché.

Ces levées de fonds soutiennent le financement du budget national ainsi que les projets de développement du pays.