La Turquie veut consolider sa présence au Togo

Une délégation du Conseil des relations économiques extérieures de Turquie (DEIK) est attendue à Lomé en mai prochain.

Cette visite permettra de consolider les relations économiques avec le secteur privé togolais, a indiqué Coami Laurent Tamégnon, le président du patronat (CNP).

Le DEIK est le bras économique de la Turquie à l’international, une machine bien huilée au service de l'expansion du secteur privé turc. Et l'Afrique est clairement dans son viseur.

En novembre 2024, 17 entreprises turques issues des secteurs des infrastructures, du tourisme, de l'agriculture et des technologies avaient déjà fait le déplacement à Aného pour un forum économique.

En octobre dernier, Ankara organisait le Forum économique et d'affaires Turquie-Afrique (TABEF), couvrant des secteurs des énergies renouvelables, du BTP, de la défense, du textile et des technologies numériques.

La Turquie ne cache plus ses ambitions africaines. Le Togo, hub régional en plein essor, en est l'un des points d'entrée privilégiés.