Banques togolaises : trop prudentes pour une économie qui veut emprunter

Les chiffres de la BCEAO (Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest) dressent un tableau préoccupant pour le système bancaire togolais.

Le taux de dégradation brut du portefeuille des banques a bondi de 7,2% en février 2025 à 13,5% en février 2026, quasiment doublé en douze mois.

En valeur, les créances en souffrance sont passées de 171,5 milliards à 318,2 milliards de Fcfa sur la même période, soit une progression de 85%, la plus rapide de tout l'espace UEMOA. Parallèlement, le taux de couverture de ces créances douteuses a chuté de 63,9% à 42,3%, un signal d'alarme supplémentaire sur la qualité du portefeuille bancaire.

Deux facteurs principaux expliquent cette détérioration. D'abord, une contraction brutale du crédit à court terme : les utilisations ont chuté de 292 milliards en novembre 2025 à 148 milliards en janvier 2026, soit -50% en deux mois.

Ensuite, un coût du crédit élevé , le taux moyen pratiqué atteint 7,51%, nettement au-dessus des autres pays de l’Union, qui complique les remboursements et fragilise les activités commerciales.

Le tableau n'est pas entièrement sombre. Les banques togolaises disposent de 166,3 milliards de de réserves auprès de la BCEAO, soit un excédent de 92,1 milliards par rapport aux réserves requises. Une position confortable qui témoigne de la solidité structurelle du système.

Mais cette prudence a un revers : des banques qui thésaurisent leurs liquidités plutôt que de les prêter, dans un contexte où le secteur privé a précisément besoin de financement pour redynamiser ses activités.

Un système bancaire solide mais frileux.