Tunis et Lomé veulent connecter leurs économies

Une délégation d’opérateurs économiques tunisiens sera à Lomé du 2 au 6 décembre. Au programme, une visite du port, de la Plateforme industrielle d’Adétikopé et de la Foire de Lomé.

Echanges très limités © republicoftogo.com

Ce déplacement est organisé par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Tunis.

Les secteurs retenus sont le commerce, l’industrie, l’énergie et l’agriculture.

Les relations commerciales entre Tunis et Lomé sont encore modestes.

