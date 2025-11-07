Tunis et Lomé veulent connecter leurs économies

Une délégation d’opérateurs économiques tunisiens sera à Lomé du 2 au 6 décembre. Au programme, une visite du port, de la Plateforme industrielle d’Adétikopé et de la Foire de Lomé.

Ce déplacement est organisé par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Tunis.

Les secteurs retenus sont le commerce, l’industrie, l’énergie et l’agriculture.

Les relations commerciales entre Tunis et Lomé sont encore modestes.