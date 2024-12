Budget 2025 adopté

L’Assemblée nationale a adopté à l’unanimité vendredi soir le projet de loi de finances pour l’exercice 2025. Ce budget s’élève à 2.396,6 milliards de Fcfa en ressources et en charges, enregistrant une augmentation notable par rapport aux années précédentes.

Comparé à la loi de finances initiale de 2024, fixée à 2.179,1 milliards, le budget 2025 affiche une augmentation de 9,9%. Par rapport à la loi de finances rectificative pour 2024, qui s’élevait à 2.250,6 milliards, l’accroissement est de 6,5%.

Cette progression reflète la volonté des autorités de renforcer les moyens financiers pour répondre aux défis économiques et sociaux du pays, tout en poursuivant les grands chantiers de développement.

Selon les prévisions budgétaires, ces ressources supplémentaires devraient être orientées vers :

L'amélioration des infrastructures : notamment les routes, les écoles, et les équipements sanitaires.

Le soutien aux secteurs stratégiques : agriculture, énergie, et industries.

La promotion du développement social : avec des investissements accrus dans l’éducation, la santé, et la réduction des inégalités.

La modernisation de l’administration publique : pour renforcer l’efficacité des services de l’État.

Un contexte économique exigeant

Cette augmentation budgétaire intervient dans un contexte marqué par des défis économiques, mais aussi des opportunités liées à une reprise progressive de l’activité économique. Les autorités visent à consolider les acquis tout en anticipant les besoins croissants de la population.

L’approbation unanime des députés témoigne du consensus autour des priorités nationales et de l’ambition partagée de maintenir la dynamique de développement.

Le pays se donne les moyens d’atteindre ses objectifs de croissance économique inclusive et de progrès social. La gestion rigoureuse des ressources sera essentielle pour maximiser l’impact de ce budget sur le bien-être des citoyens et la transformation structurelle de l’économie.

‘La loi de finances 2025 s'inscrit dans un contexte international encore marqué par le ralentissement de l'économie mondiale. Ce dernier est exacerbé par le durcissement des conditions financières, qui pèsent sur les investissements et augmentent le poids de la dette, ainsi que par la persistance de plusieurs crises géopolitiques majeures, notamment au Moyen-Orient et dans le cadre du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Ces facteurs continuent d'avoir des répercussions significatives sur l'ensemble de l'activité économique mondiale. Sur le plan national, le contexte économique reste, à l'instar des autres pays de la sous-région, impacté par le durcissement des conditions financières internationales. En outre, le pays fait face à des défis propres, notamment une baisse de l'offre d'énergie électrique et la persistance des attaques terroristes dans le nord, qui perturbent davantage son environnement économique et social’, a souligné le ministre de l’Economie et des Finances, Essowè Georges Barcola, à l’issue du vote.

En dépit de ce contexte délicat, le Togo maintient le cap de la croissance, du développement et de l’appui aux couches les plus défavorisées.