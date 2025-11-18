Rubriques

Casablanca Finance City débarque à Lomé pour booster les investissements

Un nouveau pont économique se construit entre Lomé et Casablanca. Ce jeudi, la capitale togolaise accueillera un forum d’affaires Togo–Maroc, une rencontre portée par Casablanca Finance City (CFC), le hub financier marocain qui rayonne sur toute l’Afrique.

Togo et Maroc renforcent leurs ambitions communes © republicoftogo.com

Depuis sa création en 2010 sous la direction du Roi Mohammed VI, le CFC s’est consacré à révéler le potentiel économique de l’Afrique, à attirer les investisseurs internationaux et à construire la communauté d’affaires la plus dynamique du continent, indique le site de l’organisation.

L’événement réunira une trentaine d’entreprises marocaines, issues de secteurs aussi variés que la finance, l’industrie, l’agroalimentaire, l’énergie, les services numériques ou encore les infrastructures. Une mobilisation qui traduit l’intérêt croissant du secteur privé marocain pour le marché togolais et, plus largement, pour la région ouest-africaine.

Selon l’Ambassade du Maroc, la relation entre les deux pays est qualifiée d’« exemplaire ».

Le royaume est déjà bien implanté au Togo, notamment dans le secteur bancaire et les télécommunications.

