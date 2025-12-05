Rubriques

Le ministère des Finances dément un faux programme d’investissement

Le ministère des Finances et du Budget alerte la population sur une nouvelle tentative d’arnaque liée à un prétendu programme d’investissement en cryptomonnaie.

Le ministère des Finances et du Budget alerte la population sur une nouvelle tentative d’arnaque liée à un prétendu programme d’investissement en cryptomonnaie.

Un faux communiqué, daté du 1er décembre 2025 et portant la signature usurpée du secrétaire général du ministère, circule actuellement et invite les citoyens à participer à un programme d’investissement censé faire fructifier rapidement et « en toute sécurité » leur capital.

Dans une mise au point ferme, le ministère rappelle que ce document est frauduleux et n’émane d’aucun de ses services. Il dénonce les « manœuvres récidivistes » d’un réseau d’escroquerie actif sur les réseaux sociaux et appelle le public à une vigilance accrue.

Le ministère insiste sur le fait que toutes ses communications officielles passent exclusivement par les médias publics et les canaux institutionnels. Toute information circulant en dehors de ces circuits doit donc être vérifiée auprès des services du ministère, installés au CASEF.

Les auteurs de fausses communications s’exposent à des sanctions prévues par la loi, prévient l’institution, qui réaffirme son engagement à protéger les citoyens contre les escroqueries financières et se tient à disposition pour toute information supplémentaire.

