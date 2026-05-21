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Droit des affaires : Lomé prend le relais pour bâtir la confiance

Après Dakar, Kigali et Yaoundé, c'est au tour de Lomé d'accueillir la 4e édition du Forum international des professionnels du droit et du chiffre (FIPRODE), organisé sous l'égide de l’OHADA.

Pacôme Adjourouvi © republicoftogo.com

Après Dakar, Kigali et Yaoundé, c'est au tour de Lomé d'accueillir la 4e édition du Forum international des professionnels du droit et du chiffre (FIPRODE), organisé sous l'égide de l’OHADA*.

Les travaux ont été lancés mercredi par Pacôme Adjourouvi, Garde des Sceaux et président en exercice du Conseil des ministres de l'OHADA.

Le FIPRODE n'est pas une conférence académique de plus. C'est un espace où magistrats, avocats, notaires, experts-comptables, banquiers, fiscalistes et décideurs publics se retrouvent autour d'une même table pour confronter la théorie juridique à la réalité du terrain. Cette édition, placée sous le thème « Techniques contractuelles d'affaires en Afrique », vise à renforcer les capacités des praticiens sur les questions émergentes du droit des affaires et à produire des recommandations concrètes à l'adresse des institutions communautaires.

" L'OHADA est née d'un constat fondamental, l’insécurité juridique et judiciaire freinait l'investissement en Afrique.", a rappelé M. Adjourouvi.

Lomé doit produire des recommandations capables de résorber les dysfonctionnements, combler les lacunes et moderniser les pratiques, pour faire du droit communautaire un levier encore plus puissant au service du développement du continent.

* Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires

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