Connecter pour grandir

La première édition du GEN Business Meeting aura lieu le 7 mars à Lomé. Elle est organisée par la branche locale du Global Entrepreneurship Network.

Il s’agit d’une organisation internationale dédiée à la promotion de l’entrepreneuriat à travers le monde. Présent dans plus de 200 pays, le réseau connecte entrepreneurs, investisseurs, décideurs publics, chercheurs et structures d’accompagnement afin de stimuler la création et la croissance d’entreprises.

Les participants pourront échanger afin d’identifier des d’opportunités concrètes.

Aucun programme détaillé n’est disponible à ce stade. Seul un formulaire de participation a été mis en ligne.

