Contrôles plus tatillons

La Chambre de commerce et d'industrie du Togo (CCI) a lancé une alerte à l'attention des opérateurs économiques : l'Union européenne accélère la cadence de ses contrôles sur les importations de produits animaux.

Depuis février dernier, le niveau de contrôles physiques aux postes frontaliers européens sont révisés tous les quatre mois, contre une fois par an auparavant, une décision de la Direction Générale de la Santé et de la Sécurité Alimentaire de la Commission européenne qui implique une vigilance accrue de la part des exportateurs togolais.

Pour accompagner les entreprises dans ces nouvelles exigences, une plateforme digitale a été mise en place par l’UE.

Cette évolution réglementaire intervient dans un contexte de relations commerciales dynamiques entre le Togo et l'UE appelées à se renforcer davantage dans les prochains mois.