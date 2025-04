Datcha : renaissance d'une activité textile

À Datcha, dans la région des Plateaux (150km de Lomé), l’industrie textile signe son grand retour. L’usine locale, exploitée par Bernart Afrique, a été officiellement inaugurée vendredi.

Opérationnelle depuis quelques mois, l'ex-Togotex tourne désormais à plein régime, avec une production déjà forte de 60 000 articles, allant des tenues militaires aux uniformes professionnels et civils. Avec plus de 200 employés directs et des centaines d’emplois indirects générés, cette relance industrielle représente un signal fort pour l’économie locale et nationale.

Pour le gouvernement, la renaissance de l’usine de Datcha symbolise un tournant dans la stratégie d’industrialisation du pays. « Cette unité est le symbole du renouveau industriel togolais. À travers notre stratégie d'industrialisation, nous créons les conditions d'un écosystème propice à l’investissement privé », a déclaré Manuella Modukpè Santos, ministre de l’Industrie et de la Promotion de l’Investissement.

Le Togo ambitionne de faire de l’industrie un véritable moteur de croissance du PIB. La transformation locale, appuyée par une main-d’œuvre spécialisée et qualifiée, est placée au cœur de cette stratégie.

Les autorités rappellent que la réussite de cette dynamique repose sur la stabilité politique et la cohésion sociale, appelant la population à soutenir la vision du chef de l’État pour une croissance durable et inclusive.

La résurrection de l’usine de Datcha confirme ainsi l'engagement du Togo à repositionner son secteur industriel comme levier clé de développement économique.