De la terre à la table

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Les préparatifs sont lancés pour la 13ᵉ édition du Salon international de l'agriculture et de l'agroalimentaire de Lomé (SIALO), qui se tiendra du 20 au 25 octobre.

Agriculture bio, irrigation : les nouveautés du SIALO 2026 © republicoftogo.comp

Les préparatifs sont lancés pour la 13ᵉ édition du Salon international de l'agriculture et de l'agroalimentaire de Lomé (SIALO), qui se tiendra du 20 au 25 octobre.

Carrefour de tous les acteurs de la chaîne agroalimentaire du Togo, ce rendez-vous mettra cette année un accent particulier sur l'agroécologie et l'agriculture biologique. 

Le salon mettra aussi en lumière le maraîchage, l'élevage, la pêche, l'aquaculture et l'agro-industrie, dans une logique de valorisation de l'ensemble des chaînes de valeur.

Le rendez-vous aura lieu au Centre togolais des expositions et foires (CETEF Togo 2000).

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