Rubriques

Tendances:
Eco & Finance

Phosphate, or, manganèse : le Togo mise sur l'exploration minière

Le Togo comptait, en 2023, 15 permis de recherche minière actifs, chacun pouvant couvrir une superficie maximale de 200 km². D'une durée de validité de trois ans renouvelable, ces permis portent notamment sur le phosphate, l'or et le calcaire.

Prospection et exploitation encadrés © republicoftogo.com

Le Togo comptait, en 2023, 15 permis de recherche minière actifs, chacun pouvant couvrir une superficie maximale de 200 km². D'une durée de validité de trois ans renouvelable, ces permis portent notamment sur le phosphate, l'or et le calcaire.

L'information a été donnée par le ministère des Mines, qui a détaillé les dispositions du Code minier encadrant les activités de recherche, ou exploration. 

Considérée par les autorités comme le socle du développement du secteur extractif, l'exploration regroupe les investigations géologiques, géophysiques et géochimiques, ainsi que les travaux de sondage destinés à identifier, caractériser et évaluer les ressources minérales d'un territoire.

Ces activités sont soumises à l'obtention préalable d'un titre minier, afin de réduire les incertitudes géologiques, d'estimer les ressources selon les standards internationaux et de préparer les études techniques, économiques, environnementales et sociales nécessaires à toute décision d'exploitation.

Le permis confère un droit exclusif de mener des opérations de recherche minière dans un périmètre déterminé, ne pouvant excéder 200 km².

L'enjeu est de renforcer les activités d'exploration afin de mieux documenter et valoriser la diversité du potentiel minéral national, notamment le phosphate, le manganèse, l'or, les matériaux industriels et les minéraux critiques. 

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Seulement 22 % des besoins en poisson couverts localement

Seulement 22 % des besoins en poisson couverts localement

Le Togo reste fortement dépendant de l'offre extérieure pour satisfaire sa demande en poisson. En 2022, le pays avait besoin de 105 235 tonnes, contre une production nationale de 22 656 tonnes, soit à peine 22 % des besoins couverts localement.

La qualité en plus

La qualité en plus

La culture de la qualité progresse au sein des entreprises togolaises, notamment dans le secteur agroalimentaire.

Une coopération commerciale qui se renforce

Une coopération commerciale qui se renforce

Le partenariat commercial entre le Togo et l'Inde poursuit sa progression. À la fin 2025, le Togo figurait au 32ᵉ rang des partenaires commerciaux de New Delhi, avec un volume total d'échanges estimé à 3,48 milliards de dollars.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.