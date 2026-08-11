Phosphate, or, manganèse : le Togo mise sur l'exploration minière

Le Togo comptait, en 2023, 15 permis de recherche minière actifs, chacun pouvant couvrir une superficie maximale de 200 km². D'une durée de validité de trois ans renouvelable, ces permis portent notamment sur le phosphate, l'or et le calcaire.

L'information a été donnée par le ministère des Mines, qui a détaillé les dispositions du Code minier encadrant les activités de recherche, ou exploration.

Considérée par les autorités comme le socle du développement du secteur extractif, l'exploration regroupe les investigations géologiques, géophysiques et géochimiques, ainsi que les travaux de sondage destinés à identifier, caractériser et évaluer les ressources minérales d'un territoire.

Ces activités sont soumises à l'obtention préalable d'un titre minier, afin de réduire les incertitudes géologiques, d'estimer les ressources selon les standards internationaux et de préparer les études techniques, économiques, environnementales et sociales nécessaires à toute décision d'exploitation.

Le permis confère un droit exclusif de mener des opérations de recherche minière dans un périmètre déterminé, ne pouvant excéder 200 km².

L'enjeu est de renforcer les activités d'exploration afin de mieux documenter et valoriser la diversité du potentiel minéral national, notamment le phosphate, le manganèse, l'or, les matériaux industriels et les minéraux critiques.