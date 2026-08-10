Seulement 22 % des besoins en poisson couverts localement

Le Togo reste fortement dépendant de l'offre extérieure pour satisfaire sa demande en poisson. En 2022*, le pays avait besoin de 105 235 tonnes, contre une production nationale de 22 656 tonnes, soit à peine 22 % des besoins couverts localement.

L'écart s'est creusé au fil des années. La demande est passée de 86 905 tonnes en 2012 à 105 235 tonnes en 2022, tandis que la production locale, portée par la pêche maritime et continentale, a progressé plus lentement.

L'aquaculture constitue toutefois un signal encourageant. La pisciculture est passée de seulement 23 tonnes en 2013 à 1 151 tonnes en 2022, puis à 1 568 tonnes en 2023, soit une hausse de plus de 36 % en un an, portée par un développement encore récent mais en nette accélération.

Au-delà de l'approvisionnement du marché, la filière pèse dans l'économie nationale : plus de 20 000 emplois directs, près de 150 000 emplois indirects, et environ 4,5 % du PIB.

Pour réduire ce déficit, le Togo mise sur un plan d'investissement de 20,04 milliards de Fcfa sur la jusqu’en 2028, avec pour ambition d'augmenter de 25 % la production, tout en renforçant la transformation, la commercialisation et la gestion durable des ressources halieutiques.

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* Derniers chiffres publiés