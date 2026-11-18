Le président du Sénat de l’Économie Afrique (SEA), Charles Séna Ayenu, était il y a quelques jours à Oberkirch, dans le sud-ouest de l’Allemagne.

Il y a rendu visite à l’entreprise industrielle Ruch Novaplast, qui accueille depuis septembre quatre jeunes Togolais et Béninois en formation professionnelle.

Malgré son nom, le SEA n’est pas une assemblée parlementaire. C’est la branche africaine d’un réseau international d’associations nées en Allemagne et en Autriche, les « Sénats de l’économie ».

Ces associations regroupent des acteurs de l’économie privée et des personnalités du monde économique, que l’on appelle « sénateurs ». Le réseau se présente comme une organisation d’entreprises indépendante des partis, qui favorise le transfert de savoir-faire entre entreprises et veut nourrir la réflexion des décideurs politiques.

Le SEA a signé un protocole d’accord avec son homologue européen. Ce texte vise à développer une coopération économique durable entre l’Europe et l’Afrique. Concrètement, le SEA met en relation des entreprises européennes et des jeunes Africains, notamment pour des formations.

À Oberkirch, Charles Séna Ayenu a rencontré le patron de Ruch Novaplast, Roland Zeifang, ses équipes et les quatre jeunes. La direction s’est dite satisfaite de leur sérieux, de leur engagement et de la qualité de leur travail. Elle a aussi salué leur capacité d’adaptation.

Une deuxième promotion doit arriver en Allemagne début 2027. La sélection sera plus exigeante : les candidats présélectionnés passeront d’abord des tests techniques à Lomé.

L’objectif est de mieux faire correspondre leur profil aux besoins de la société d’accueil. La liste définitive des candidats retenus sera ensuite publiée. Le SEA compte conserver ces tests pour les promotions suivantes.

Pour l’organisation, ce programme doit permettre aux jeunes Africains d’acquérir des compétences techniques et une expérience internationale qui les rendront plus employables.

Ruch Novaplast est notamment connue pour ses solutions à base de polypropylène expansé (EPP), un matériau léger, résistant aux chocs et utilisé dans différents secteurs industriels.