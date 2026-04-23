De Lomé à Pointe-Noire : les ports africains tissent leurs alliances

Une délégation du Port Autonome de Pointe-Noire (République du Congo), est au Togo pour visiter les installations de la Plateforme Industrielle d'Adetikope (PIA).

Ce site est une zone économique spéciale située à une vingtaine de kilomètres au nord de Lomé. Adossée au Port Autonome de Lomé, l’un des rares ports en eau profonde de la côte ouest-africaine et hub majeur à conteneurs, elle offre des infrastructures intégrées combinant entrepôts, zones de transformation industrielle, services logistiques et connexions multimodales. Son ambition : faire du Togo une plateforme d'entrée et de redistribution des marchandises pour toute l'Afrique de l'Ouest et au-delà.

Les échanges ont porté sur les synergies logistiques, les bonnes pratiques portuaires et le développement d'infrastructures compétitives à l'échelle régionale.

Premier port en eau profonde d'Afrique centrale, hub de MSC pour la région et poumon économique du Congo, le port de Pointe-Noire traite 1,1 million d'EVP par an et vise 1,5 million d’ici l’année prochaine.