Des chiffres encourageants

Les services marchands non financiers au Togo ont enregistré une croissance annuelle de 19,5 % en novembre 2025, contre 5,4 % dans l’espace UEMOA, selon les données publiées par la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO).

Cette performance, l’une des plus marquantes de l’Union, reflète le dynamisme des secteurs tels que les transports, l’hôtellerie, la restauration, l’immobilier et les services informatiques.

Les services marchands financiers ne sont pas en reste, avec une progression annuelle de 15 %, portée par les activités bancaires, la microfinance, les transferts d’argent et les assurances.

Malgré quelques fluctuations mensuelles liées à la saisonnalité de la demande, l’activité économique conserve une trajectoire positive au Togo, dans un contexte régional pourtant difficile. La stabilité des prix contribue par ailleurs à soutenir le pouvoir d’achat des ménages.

