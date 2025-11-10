Rubriques

Faure Gnassingbé à Abou Dhabi pour une conférence économique

Le Président du Conseil, Faure Gnassingbé, participe lundi à Abou Dhabi ànun Forum sur le commerce et l’investissement au Tchad, baptisé Tchad Connexion 2030

La Grande Mosquée Sheikh Zayed d'Abou Dhabi © republicoftogo.com

L’événement réunit plusieurs chefs d’État, institutions internationales, banques de développement et acteurs économiques pour soutenir le Plan national de développement (PND) du Tchad.

La participation du Togo s’inscrit dans une dynamique de coopération sud-sud et reflète l’ouverture du pays aux échanges en matière de développement durable. 

M. Gnassingbé partagera l’expérience togolaise du PND 2018-2022, basé sur le partenariat public-privé et poursuivi à travers la Feuille de route gouvernementale Togo 2025.

La coopération Togo–Émirats a déjà permis la réalisation de projets clés tels que la centrale solaire de Blitta ou encore des infrastructures routières structurantes.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Le Togo s’impose comme hub logistique de l’UEMOA

En 2024, le Togo a assuré 29,5 % des services de transport liés aux exportations de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), devant la Côte d’Ivoire (26,7 %), selon les dernières données disponibles.

Tunis et Lomé veulent connecter leurs économies

Une délégation d’opérateurs économiques tunisiens sera à Lomé du 2 au 6 décembre. Au programme, une visite du port, de la Plateforme industrielle d’Adétikopé et de la Foire de Lomé.

