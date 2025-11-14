Rubriques

Faure Gnassingbé échange avec Ben Coleman

Le président du Conseil, Faure Gnassingbé, a reçu jeudi Ben Coleman, envoyé commercial du Royaume-Uni pour l’Afrique de l’Ouest francophone.

Cette rencontre qui intervient à l’issue de la 4ᵉ édition du Forum UK–Afrique francophone de l’Ouest et du Centre (UK-WCAF IV), qui s’est tenue à Lomé pendant deux jours.

Ben Coleman était accompagné de Robert John Marshall, ambassadeur du Royaume-Uni au Togo. Ensemble, ils ont fait le point sur les relations bilatérales et les perspectives de renforcement des liens économiques entre le Togo et le Royaume-Uni, à la lumière des échanges tenus lors du forum.

La rencontre a permis d’évoquer les contours d’un partenariat économique « souverain » et équitable, souhaité par les autorités togolaises, notamment dans des secteurs stratégiques tels que l’agriculture, les énergies renouvelables, les infrastructures, le digital et la logistique.

Faure Gnassingbé, désireux d’attirer des investissements de qualité, a salué l’engagement britannique en faveur d’un dialogue direct avec les économies africaines francophones, longtemps marginalisées dans la coopération anglo-saxonne. Il a aussi souligné l’importance pour le continent africain de bâtir des alliances durables fondées sur la réciprocité, la souveraineté économique et le transfert de compétences.

Le Forum UK-WCAF IV a rassemblé des acteurs publics et privés venus de plus de 10 pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre. Il vise à renforcer les échanges commerciaux entre Londres et les capitales francophones de la région, tout en soutenant les objectifs de développement durable, d’inclusion financière et d’innovation.

