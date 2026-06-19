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Glokpor aux commandes de la BCEAO au Togo

Ekoué Djro Glokpor vient d'être nommé directeur national de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) pour le Togo, une nomination qui récompense un parcours de haut vol au sein de l'institution monétaire régionale.

Ekoué Djro Glokpor © DR

Ekoué Djro Glokpor vient d'être nommé directeur national de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) pour le Togo, une nomination qui récompense un parcours de haut vol au sein de l'institution monétaire régionale.

Fort d'une expertise reconnue, M. Glokpor a occupé plusieurs postes de responsabilité au siège de la BCEAO à Dakar : directeur général de la Comptabilité, directeur général des Systèmes de l'information et conseiller du Gouverneur, autant de fonctions qui témoignent de sa maîtrise des rouages de la banque centrale de la zone franc.

En prenant la tête de la direction nationale togolaise, il devient l'interlocuteur privilégié de la BCEAO auprès des autorités monétaires et financières du Togo, dans un contexte marqué par les défis de la stabilité macroéconomique, de la modernisation des systèmes de paiement et du financement du développement dans l'espace UEMOA.

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