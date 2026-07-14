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Fluidifier le trafic conteneurs entre Lomé et Ouaga

Le Port autonome de Lomé (PAL) resserre les liens logistiques avec le Burkina Faso. Le transfert des conteneurs entre le PAL et la Plateforme industrielle d'Adétikopé (PIA) se fera désormais sept jours sur sept, dimanche compris, pour fluidifier le trafic et réduire les délais d'acheminement vers le pays voisin.

Edem Kokou Tengué et Denise Bado-Bouda mardi à Lomé © DR

Le Port autonome de Lomé (PAL) resserre les liens logistiques avec le Burkina Faso. Le transfert des conteneurs entre le PAL et la Plateforme industrielle d'Adétikopé (PIA) se fera désormais sept jours sur sept, dimanche compris, pour fluidifier le trafic et réduire les délais d'acheminement vers le pays voisin. La PIA dispose d'un port sec. 

La mesure a été actée mardi à Lomé à l'issue de discussions entre le nouveau directeur général du port, Edem Kokou Tengué, et la directrice générale du Conseil burkinabè des chargeurs (CBC), Denise Bado-Bouda. 

Elle vise à renforcer l'efficacité du corridor Togo-Burkina Faso, par lequel transite une grande partie du commerce extérieur burkinabè.

Le Conseil burkinabè des chargeurs représente et accompagne les importateurs et exportateurs du pays, dans une région où plus de 90 % du fret transite par la route. Logique pour un pays enclavé.

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